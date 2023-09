[VÍDEO] Joan Laporta demana que el català sigui la 25a llengua oficial de la UE

The President of @FCBarcelona_cat, @JoanLaportaFCB, calls on the EU member states to vote yes tomorrow on the official status of Catalan in the EU.



El president del FCBarcelona, Joan Laporta, demana als estats de la UE que demà votin que sí a l'oficialitat del català. #SayYes 🇪🇺 pic.twitter.com/VAtBuBXfcw