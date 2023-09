L'ANC crida a omplir la plaça d'Urquinaona per a reivindicar el Primer d'Octubre

El 1r d'octubre, l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) organitza un acte a la plaça d’Urquinaona, a Barcelona, a les 11 hores, per a commemorar i reivindicar aquesta data històrica.

Enguany fa sis anys que el sí a la independència de Catalunya va guanyar al referèndum i, per això, remarquen que cal recordar aquella gesta i reafirmar la voluntat de complir amb el mandat sorgit de les urnes.

Hi haurà parlaments de la presidenta de l’ANC, Dolors Feliu; dels activistes Júlia Balas i Marcel Vivet, i del membre de Meridiana Resisteix Nacho Pallàs.

Al finalitzar els parlaments es farà una manifestació que anirà fins a la plaça de Sant Jaume.

Recuperar l'esperit d'Urquinaona

La plaça d’Urquinaona de Barcelona és un referent de l’independentisme des de fa anys i per motius molt diversos, entre els quals cal destacar-ne el més recent i que ha quedat gravat a foc: les càrregues policials contra un jovent que no feia altra cosa que defensar el resultat del referèndum del Primer d’Octubre i denunciar la repressió política i judicial contra l’independentisme.

Per això, l'ANC convoca tothom a la plaça d’Urquinaona el 1r d’octubre a un acte que té per objectiu continuar impulsant la mobilització ciutadana: «Cal que la gent torni a prendre les regnes i ens preparem novament per un nou i definitiu embat amb l’Estat espanyol. Volem fer efectiva la independència que ja vam votar i guanyar el Primer d’Octubre».