Posen en marxa una campanya de solidaritat amb Xesc Ramis i contra la discriminació lingüística

Un grup de persones que consideren injusta la multa imposada a Xesc Ramis per haver requerit a l'Ajuntament de Palma rebre una formació en llengua catalana ha posat en marxa una campanya de solidaritat per a assumir col·lectivament la multa.



«Pensam que seria un bon símbol assumir aquesta sanció de manera col·lectiva. Amb els doblers que sobrin (si és el cas) constituirem una caixa de resistència per a donar suport a la lluita pels drets lingüístics», expliquen els impulsors.