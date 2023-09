Poble Lliure i La Forja volen «esperonar el moviment independentista» per «avançar cap a la independència dels Països Catalans»

Poble Lliure i La Forja han presentat els actes centrals per la Diada de Catalunya que tendran lloc al Passeig del Born de Barcelona i que comptaran amb la participació de personalitats com Albert Botran i Dolors Sabater. La jornada, sota el lema 'Fem Foc Nou' pretén posar el focus en recuperar la iniciativa independentista i definir una estratègia clara que permeti enfortir el moviment i avançar «cap als objectius de la independència i la revolució dels Països Catalans».

La Diada d'enguany té com a punt destacat l'acte polític que es durà a terme al Passeig del Born de Barcelona l'Onze de setembre a un quart de dues en el qual participaran Arnau Juanmartí, portaveu de La Forja, Dolors Sabater, Albert Botran, Júlia Ojeda i Guillem Fuster, portaveu de Poble Lliure.

L’acte, segons els convocants pretén «esperonar el moviment independentista, animar-lo a recobrar la unitat i fer foc nou per tornar a plantejar una estratègia clara i de caràcter guanyador que permeti avançar cap a la independència dels Països Catalans». La Forja i Poble Lliure defensen que per mantenir viu el conflicte no només cal mantenir el poder institucional a la Generalitat sinó que també «és essencial dotar a la ciutadania de mecanismes eficaços d’autogestió, en considerar que és la força de la gent sobretot la que farà avançar al moviment». Poble Lliure posa el focus en que el procés de refundació de la Unitat Popular impliqui un revulsiu a aquestes derives: «Una Unitat Popular forta, ambiciosa, capaç de trencar les pròpies fronteres on la volen reclosa, és l’única via per a disputar la direcció de l’independentisme als lideratges que l’han empantanegat».

Abans de l'acte polític, a les 12:30 del matí, La Forja i Poble Lliure realitzaran la tradicional ofrena floral al Fossar de les Moreres i el migdia, es celebrarà un dinar de germanor programat al Passeig del Born a les 14:30. En acabat ambdues organitzacions assistiran a la manifestació organitzada per l'Assemblea Nacional Catalana.