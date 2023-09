Valtònyc s'enfronta a un nou judici al novembre

«Després d'haver lluitat durant 5 anys l'altra condemna i finalment poder viure tranquil a Bèlgica, ara ho volen intentar per una altra via. Ells no ho deixaran correr, però nosaltres tampoc». Així de contundent s'ha mostrat el raper mallorquí Josep Miquel Arenas, Valtònyc, en compartir una notícia del mitjà Vilaweb en què donen a conèixer que serà jutjat, de nou, el proper 21 de novembre.

Així, Valtònyc haurà de declarar telemàticament a un jutjat de Sevilla que va obrir judici oral contra ell fa més de dos anys per un presumpte delicte de provocació per a cometre un delicte d’atemptat i, alternativament, un possible delicte d’amenaces agreujades per, segons asseguren, «haver animat a matar guàrdies civils» durant un concert al 2018 a Marinaleda.

Per això la Fiscalia li demana quatre anys de presó i una multa de 3.600 euros, o bé de tres anys de presó per delicte d’amenaces.