Les entitats sobiranistes exhibeixen unitat i força a Palma

Aquest divendres, Can Alcover ha acollit un acte amb les principals entitats sobiranistes dels Països Catalans. Representants de l'Assemblea Nacional Catalana, ANC Catalunya Nord, Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià i l'Assemblea Sobiranista de Mallorca han explicat la seva anàlisis de la conjuntura actual i les seves propostes per al futur immediat.

Joan Planes, president de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca ha explicat que «l'objectiu de la trobada d'avui és posar en comú tots els recursos que tenim perquè és necessari articular una resposta a l'embat que estam patint per temes culturals i lingüístics, en especial, actualment a les Illes i al País Valencià pels governs PP-VOX.»

A continuació, la valenciana Consol Barberà ha llegit el manifest conjunt en el qual s'han repassat algunes de les amenaces en matèria lingüística que s'han viscut en els diferents territoris de parla catalana com la supressió d'organismes de defensa de drets lingüístics o el cas particular de la Catalunya del Nord, en el que hi ha una acusació contra cinc municipis per haver inclòs l'ús del català als ajuntaments.

Daniela Grau de l'ANC Catalunya del Nord ha denunciat «el colonialisme interior francès, que passa per ser un Estat democràtic, però que de fet no ho és».

Consol Barberà, ha explicat que al País Valencià hi ha «un secessionisme molt fort que s'amaga sota la defensa del valencianisme autèntic que fa molt de mal».

Dolors Feliu de l'ANC ha destacat que «fer un front comú davant els atacs dels governs espanyol i francès i exemplificar la força de la societat civil front dels atacs que venen, fins i tot dels poders públics, que són d'aquests estats que no comparteixen la nostra cultura i la nostra llengua, intentant minoritzar-la i adaptar-la a la cultura espanyola i francesa».

Joan Planes ha fet una crida a plantar cara a tota la societat: «hi haurà una batalla forta amb el català a l'escola i confii que els docents, ben igual que 2013 varen ser capaços de plantar cara a l'atac del Partit Popular de Bauzá, si es dona el cas, tornaran fer aquest front perquè no podem fer passes enrere».