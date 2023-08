Trobada de les forces independentistes de l'estat francès a Cotlliure

Segons ha informat Vilaweb aquest mateix dissabte, la federació de pobles i minories de l’estat francès Regions i Pobles Solidaris organitza aquest cap de setmana la universitat d’estiu, enguany a Cotlliure.

Els amfitrions seran les entitats Unitat Catalana i Sí al País Català, i hi assistiran personalitats com ara el president de Còrsega, Gilles Simeoni, que farà la darrera intervenció diumenge; el diputat bretó Paul Molac, impulsor de la llei de llengües a l’Assemblea Nacional francesa, i el relator per a les Minories de l’ONU, Fernand De Varennes.

La universitat ha començat aquest divendres amb una sessió en què han intervingut la major part dels ponents catalans, entre els quals Pere Becque, Alfons Quera, Nicolas Marty, Aurora Madaula i Toni Comín. Maria Costa parlarà diumenge.

Regions i Pobles Solidaris (RPS) és una federació de partits polítics independentistes, regionalistes o sobiranistes de l’estat francès nascuda l’any 1994. A Catalunya, en formen part Unitat Catalana, Sí al País Català i Esquerra Republicana. La federació de partits té quatre diputats a l’Assemblea francesa i un senador.