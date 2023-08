L'Acadèmia Valenciana de la Llengua respon al conseller Rovira i reivindica la seva autoritat lingüística

Aquest divendres l'Acadèmia Valenciana de la Llengua ha donat resposta, en un comunicat, a les declaracions fetes ahir pel conseller valencià d'Educació, Universitats i Ocupació, José Antonio Rovira, en què va qüestionar l'autoritat lingüística de la institució. Aquestes declaracions responien a les preguntes que se li havien fet sobre l'ortografia no normativa emprada pel perfil oficial a les xarxes socials de la Conselleria d'Agricultura, que depèn de Vox. Rovira va defensar «que els consellers puguin triar les seves normes», i va afegir: «No crec que l'AVL tinga la veritat absoluta, com no la té ningú».

Al text publicat per l'AVL aquest divendres, l'entitat ha recordat que «L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana establix que «l'Acadèmia Valenciana de la Llengua és la institució normativa de l'idioma valencià» (art. 6.8). Qualsevol intent d'apartar-se del que prescriu l'Estatut comportaria una irresponsabilitat i un gran perjuí per a la societat valenciana i per a la normalització de la llengua pròpia».

Afegeix, al segon punt, que «El mateix Estatut d'Autonomia afirma que «la normativa lingüística de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua és d'aplicació obligatòria a totes les administracions públiques de la Comunitat Valenciana» (art. 41). Qüestionar l'obligatorietat dels pronunciaments de la nostra institució és qüestionar la norma institucional bàsica dels valencians: l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana».

L'entitat ha remarcat també que "La Llei de Creació de l'AVL precisa encara més el que disposa l'Estatut d'Autonomia pel que fa a l'obligatorietat dels pronunciaments de la institució a l'article 5". "El fet de projectar la idea que pot haver-hi més d'una normativa lingüística és completament improcedent i allunyada dels objectius que ha de perseguir un govern. A més, posa en perill tot el sector cultural i educatiu i, en general, tots els àmbits d'ús de la llengua, que, amb la projecció de les noves tecnologies, necessita una llengua estàndard consensuada; un consens reconegut, gràcies a la tasca de milers i milers d'usuaris, per la majoria de la societat valenciana i que compta amb una llarga tradició ortogràfica (Normes de Castelló de 1932)".

Al comunicat també s'ha recordat que entre les competències de l'AVL hi ha "la de fixar les formes lingüísticament correctes de la toponímia i l'onomàstica oficial de la Comunitat Valenciana; emetre i difondre informes o dictàmens i realitzar els estudis sobre la normativa i l'onomàstica oficial valenciana, i, finalment, vetlar per l'ús normal del valencià i defendre la seua denominació i entitat". "El fet de posar en dubte la mateixa AVL i la seua normativa lingüística, així com pretendre revifar un conflicte que s'ha demostrat socialment estèril i artificial, incidix negativament en la vertebració lingüística, cultural i social del nostre poble".

"El valencià, la nostra llengua, la pròpia i històrica dels valencians, necessita que s'use en tots els àmbits de manera homogènia i que es dignifique. Qualsevol fragmentació o diversificació de la norma lingüística està fora del sentit comú, fora d'una visió de futur i fora del sentit institucional que esperem dels nostres governants", ha conclòs l'AVL.