Puigdemont lamenta que el sistema polític espanyol «continua amb l'ample de via ibèric»

Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat de Catalunya a l'exili, ha lamentat aquest dissabte que el sistema polític i mediàtic espanyol «continua amb l'ample de via ibèric, per a dir-ho d'alguna manera».

En una piulada a Twitter, Puigdemont ha assegurat el següent: «Encara no han entès que per anar pel món, o canvien de tren a l'estació de Portbou i així poden circular per tot Europa, o agafen l'alta velocitat i travessen el Pertús a través d'un túnel tan costós com infrautilitzat. El viatge és de pujada (i fa pujada, també), no pas de baixada. De tota manera, si el que volen és quedar-se com estan no cal que surtin de casa».

Així, Puigdemont ha criticat el sistema polític que no té en compte la realitat catalana i que només mira des d'una perspectiva centralista.