[VÍDEO] El bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, revela que ha rebut «cartes insultants» per fer misses i el Full Dominical en català

Aquest divendres, en el marc de la 55ena edició de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE), que se celebra a Prada de Conflent a la Catalunya Nord, el bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha participat com a ponent en unes jornades sobre 'Llengua i Església, 20 anys després de la mort del bisbe de Menorca i Solsona Antoni Deig'.

Durant la seva intervenció, el bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha sorprès per la claredat amb la qual s'ha expressat i pels fets que ha denunciat.

Taltavull ha revelat que ha rebut «cartes insultants» pel fet de fer les misses i el Full Dominical en català i ha afegir que «notam que això és més accentuat que fa uns anys, i ho vivim de manera molt clara», ha lamentat. Fins i tot a nivell personal, el bisbe ha comentat que fa poc el va increpar per aquest motiu una persona just després d’haver-li donat la comunió. «Em va dir de tot, i jo vaig callar perquè no era el moment, però no té dret a reivindicar allò», ha constatat.

Taltavull ha declarat que «L’Església està totalment compromesa amb la normalització de la llengua» i ha explicat que «topam amb elements d'ignorància» i que «els he rebut en vàries ocasions, hi ha, fins i tot, persones cultes amb qui és molt difícil parlar i arribar a una conclusió, però els hem donat arguments categòrics». També ha revelat que «els he regalat exemplars de la Bíblia interconfessional que es diu Bíblia catalana per a les diòcesis de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera».

Entre els que l'han insultat per usar el català hi ha «els partidaris de la llengua oficial de l'Estat» i, també, «els que són partidaris d'escriure com parlam», però els hem explicat els nostres arguments.

El bisbe de Mallorca, també ha declarat que «ser defensors de la identitat no significa estar tancats a les aportacions de les altres cultures» i ha destacat que l'Església de Mallorca, actualment rep capellans de l'Est d'Europa d'Àfrica i d'Amèrica llatina, que «al principi els costa, però que ara ja fan missa en castellà i en català»

Taltavull ha destacat que «sempre l'Església ha cultivat la llengua del poble» i ha dedicat la part final de la seva intervenció a glosar la figura de mossèn Josep Salord qui «es va jugar la vida perla llengua ja que quan es va prohibir el català es va significar públicament» i ha afegit que «el seu compromís venia de lluny i era insubornable». També ha destacat la relació de Josep Salord amb Francesc de Borja Moll» i ha recordat les paraules del profeta Isaïes: «Mirau de quina roca us han tallat, de quina pedrera heu estat trets».