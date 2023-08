Pep Guardiola: «Fins quan més hem d’esperar per saber del cert què va passar el 17-A?»

«Fins quan més hem d’esperar per saber del cert què va passar el 17-A? Estat espanyol-Generalitat, volem saber la veritat. Esteu aquí per això. Vergonya. Això és el que sento. A totes les víctimes i familiars, dir-vos que no passa ni un dia que no pensi en vosaltres», aquest és el contundent missatge que ha fet públic Pep Guardiola, l'actual responsable tècnic del Manchester City i mite del barcelonisme.

Aquest dijous s'han complit sis anys dels atemptats jihadistes del 17 d'agost de 2017 a la Rambla de Barcelona i a Cambrils.

Pep Guardiola, que el dia abans s'havia proclamat súper campió d'Europa amb el City i amb el segon tècnic amb més títols de la història del futbol mundial, ha posat veu a moltes víctimes dels atemptats i a milions de ciutadans que exigeixen que es faci pública tota la veritat d'aquells atemptats.