Trobada al Port de Salau en favor del català davant l'auge de l'extrema dreta

Tal com ha explicat Vilaweb, unes 600 persones arribades d’arreu de Catalunya i la regió Occitània es van aplegar el passat diumenge, en el marc de la 36a Pujada al Port de Salau, per reclamar el blindatge del català i l’occità davant l’augment de l’extrema dreta. Esther Lucea, la secretària general del Cercle d’Agermanament Occitano-Català (CAOC) ha explicat que no volen perdre l’espai que s’ha aconseguit en els àmbits de l’educació i la cultura, i ha fet referència a la recent censura de revistes en català a Borriana. La pujada, a banda de ser una jornada reivindicativa, també té un caràcter festiu i és un dels esdeveniments més representatius de l’agermanament de les dues regions. Com a novetat, l’organització ha fet una samarreta commemorativa.

Lucea apunta que l’occità i el català són llengües minoritzades i perseguides pels seus respectius estats. Per això, la 36a edició de la pujada al Port de Salau ha servit per fer un crit d’alerta de la necessitat de protegir el català i l’occità.

A banda de la reivindicació política, la trobada també té l’objectiu de recuperar les relacions entre les dues regions. “És l’ocasió en la qual podem parlar occitans i catalans i reivindicar la nostra llengua”, ha conclòs Lucea. El migdia de diumenge, així, es van hissar les banderes catalana i occitana i per donar pas als parlaments de les entitats organitzadores. Els participants també van compartir elements culturals i gastronòmics dels dos territoris (com la música, la dansa o el vi).