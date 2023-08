El 94% dels nostres lectors consideren que el coneixement del castellà hauria de deixar de ser obligatori a Catalunya, el País Valencià i les Balears

Clara i contundent majoria. El 94,7% dels nostres lectors consideren que el coneixement del castellà hauria de deixar de ser obligatori a Catalunya, el País Valencià i les Balears, ja que «seria una passa cap a la llibertat». Per contra, només el 5,3% considera que no hauria de deixar de ser obligatori perquè «convé que el castellà es continuï imposant». L'enquesta ha tengut un èxit rotund de participació.

L'emergència lingüística que viu la llengua catalana no farà sinó créixer amb els postulats ultres del PP i VOX a territoris com el País Valencià i les Balears. L'onada espanyolitzadora també afectarà Catalunya, on ja s'ha imposat una nova sentència sobre el català a l'escola.

La censura a les revistes en català, la supressió de la Política Lingüística o l'eliminació del català com a requisit són alguns dels exemples de les polítiques inquisitorials de persecució de la llengua que aplicaran els nous governs d'extrema dreta. Tota una mostra de supremacisme lingüístic castellà enfocat a coartar drets i llibertats.

Davant aquesta situació, la resposta dels nostres lectors és ben clara: el coneixement del castellà hauria de deixar de ser obligatori i s'hauria de potenciar el català com la nostra llengua pròpia i nacional.