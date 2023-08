ANC: «No hem sortit als carrers per poder parlar en català al Congrés espanyol ni per negociar un millor finançament»

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, va anunciar en una intervenció a TVE que proposa dur a terme una reforma del reglament del Congrés i el Senat perquè s’hi pugui intervenir en totes les llengües oficials de l’Estat espanyol diferents del castellà com el català, el gallec o l'eusquera.

Sobre aquesta proposta i la de modificar el sistema de finançament autonòmic s'ha pronunciat l'Assemblea Nacional Catalana (ANC). Així, l'entitat ha remarcat que les reivindicacions del poble català no tenen res a veure amb aquestes mesures sinó amb l'autodeterminació.

«No hem sortit als carrers per poder parlar en català al Congrés espanyol ni per negociar un millor finançament. Qualsevol pacte és perpetuar l'opressió del poble català, alhora que ens tenen 'pacificats' i desmobilitzats. Aquest 11 de setembre, pactin el que pactin, cal omplir els carrers de nou i recordar-los que som aquí per aconseguir la independència!», ha deixat clar l'Assemblea.