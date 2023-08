[VÍDEO] Un vídeo desmunta la greu acusació de la Policia espanyola a un manifestant

L’Audiència de Barcelona ha absolt un manifestant acusat d’atacar agents de la Policia espanyola durant una manifestació contra la sentència de l’1-O a l'octubre de 2019. Per a aquest veí de Castellbisbal la fiscalia demanava tres anys de presó per desordres públics i atemptat contra l’autoritat acusant-lo de «llançar pedres als policies». No obstant això, gràcies al vídeo, el tribual no considera demostrat que fos ell qui va llançar les pedres ni qui va amenaçar i insultar els agents.

Alerta Solidària ha celebrat l’absolució del represaliat i denuncia que l’acusació se sostenia en una falsedat: «La Policia espanyola deia que des de l'estació del metro, en Xavi els cridava "bajar que os vamos a matar" i la fiscalia li demanava 3 anys de presó. Un vídeo mostra el contrari: "dame el carné, detenido!". Gràcies al vídeo tenim l'absolució!».

Així, gràcies a l'enregistrament, el tribunal reconeix que no hi ha proves contra aquest manifestant i l'absol.