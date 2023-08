A Mesa pola Normalización Lingüística mostra suport a l'OCB davant els atacs de l'extrema dreta al català

Els presidents d'A Mesa pola Normalización Lingüística i l'Obra Cultural Balear (OCB), Marcos Maceira i Joan Miralles, han celebrat una trobada a Compostel·la amb l'objectiu d'aprofundir en les relacions entre les principals entitats a favor de les respectives llengües minoritzades: el gallec i el català.

Miralles ha remarcat que a la reunió han tractat les accions comunes que es poden dur a terme per a defensar les llengües pròpies de cada territori. A més, Maceira ha aprofitat l'ocasió per a mostrar tota la solidaritat i el suport d'A Mesa a l'OCB «davant els atacs al dret a la vida en català per part de l'extrema dreta» a les Illes Balears.