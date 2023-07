Òmnium: «Els partits independentistes han continuat prioritzant l’interès electoral per sobre de l’interès col·lectiu»

Òmnium Cultural ha emès un comunicat per a valorar els resultats de les eleccions espanyoles del passat 23 de juliol en què els partits independentistes varen perdre gairebé 700.000 vots respecte de les eleccions del 2019.

El comunicat

«El mal resultat de les forces independentistes el 23 J és, en bona part, conseqüència de la incapacitat de tots els agents de travar una estratègia coordinada, i d’haver ignorat els avisos reiterats dels electors i la societat civil des del 2017. Els partits independentistes han continuat prioritzant l’interès electoral, de part i de curt termini, per sobre de l’interès col·lectiu. Davant d’aquesta situació, fem una crida a la unitat d’acció de l’independentisme per fer valer la seva força i exigir la fi de la repressió i l’exercici del dret a l’autodeterminació.

L’Estat ha de ser conscient que la pèrdua de representació no elimina, en cap cas, l’existència d’un conflicte polític que ha de ser resolt democràticament, tal com avala la majoria de la població de Catalunya. En aquest sentit, Pedro Sánchez cometrà una greu irresponsabilitat si opta pel bloqueig institucional i la paràlisi davant l’avenç de l’extrema dreta, abans que atendre les legítimes demandes democràtiques de la ciutadania. És Pedro Sánchez qui té a les seves mans no anar a unes noves eleccions i la disjuntiva és clara: drets fonamentals i democràcia o paràlisi. És a dir, fi de la repressió i referèndum o una segona oportunitat perquè l’extrema dreta condicioni la governabilitat.

Les urnes són tossudes i li han dit a l’Estat que encara té un problema per resoldre. Per això, els partits independentistes tenen el deure de travar una estratègia de país i assumir la seva part de responsabilitat en la situació que viu l’independentisme. Només un moviment encapçalat per lideratges amb capacitat per teixir confiances serà capaç de revertir la situació actual.

La societat civil organitzada tenim també la responsabilitat de recuperar i enfortir una mobilització democràtica, i efectiva, que faci imprescindible la negociació per a una resolució democràtica del conflicte polític. En aquest sentit, la Diada Nacional és la primera gran oportunitat per tornar a deixar clar als poders de l’Estat que no viurem en normalitat fins que no s’atengui democràticament les aspiracions de la ciutadania i es garanteixin els drets fonamentals.

Des d’Òmnium continuarem treballant per la independència, la defensa de la llengua i cultura catalanes, així com la cohesió social del país i els drets civils i polítics».