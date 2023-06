Escola Valenciana planta cara a l'ultraespanyolisme: «Defensarem els valencians de qualsevol atac o vulneració als drets fonamentals»

Després que Carlos Mazón (PP), futur president del País Valencià amb el suport de l'extrema dreta, va expressar que coincideixen amb VOX en el desig d'eliminar l'Oficina de Drets Lingüístics, els assessors que ajuden els centres educatius a incrementar l'ensenyament en valencià i qualsevol política que incentivi la igualtat lingüística, Escola Valenciana s'ha posat en peu de guerra.

«Eliminar l’Oficina de Drets Lingüístics és, en primer lloc, una declaració d’intencions que no deixa lloc a dubtes: el nou govern considera que les persones valencianoparlants som ciutadans i ciutadanes de segona. Ja que 3 de 4 vulneracions lingüístiques es produeixen precisament a l’àmbit de l’administració. El senyor Mazón va dir la mateixa nit electoral que governaria per a tots els valencians. Si elimina aquesta oficina significa que només governa pels valencians que parlen castellà. Deixa una part de la ciutadania en una situació d’indefensió davant la llei. Empara, al mateix temps, les persones que vulneren la llei. Ja que la llei vigent reconeix el dret d’adreçar-se a l’administració en qualsevol de les dues llengües oficials», expliquen.

En qualsevol cas, Escola Valenciana disposa d’una Oficina de Drets Lingüístics des d’abans d’abans de la creació de l’oficina de la Generalitat Valenciana. Per això, asseguren que continuaran atenent les vulneracions lingüístiques i denunciant-les.

Respecte a l'aprenentatge del català, assenyalen que negar-lo als estudiants «no tan sols és perjudicial per als coneixements de l’alumnat. És negar-los una oportunitat no sols d’aprendre una segona llengua, sinó de facilitar-los l’aprenentatge de més llengües, ja que està demostrat que una persona bilingüe té més facilitat per aprendre més llengües. És també negar-los oportunitats a nivell social, cultural i laboral. Tindre més valencià a l’escola és tindre més riquesa».

Escola Valenciana així ho ha reivindicat i defensat. El moviment va nàixer per a portar el català a l’escola i per a augmentar les hores lectives en català progressivament. «Així ho vam aconseguir i en aquesta línia continuarem treballant. En taules de negociació, amb les universitats… A les aules, i als carrers!», apunten.

Finalment, assenyalen que quan la dreta i l'extrema dreta parlen d’eliminar qualsevol política que incentivi la igualtat lingüística, «hem de posar èmfasi en la paraula igualtat. La democràcia, precisament dóna un marc legal basat en els drets igualitaris de la ciutadania. Ara parlen de la igualtat lingüística. Quina serà la propera desigualtat que voldran defensar?».