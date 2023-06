Plataforma per la Llengua demana signatures per exigir a Nintendo, PlayStation i Xbox que incorporin el català als videojocs

Plataforma per la Llengua compta amb una comissió de videojocs que va néixer després de constatar el pes residual del català en aquest sector. A través de Canvia.cat l'ONG del català està demanat signatures per a un manifest que reclama més presència del català en els videojocs i videoconsoles.

Des de la comissió s'està treballant per aconseguir que les consoles de videojocs i les plataformes digitals de videojocs incorporin la llengua catalana a la interfície gràfica i la reconeguin a les seves botigues de videojocs amb una etiqueta específica, com ja fan algunes consoles.

L'entitat ha posat en marxa una campanya per exigir a Nintendo, PlayStation i Xbox que incorporin el català en la interfície gràfica de les seves consoles. Aquesta inclusió, a més de potenciar el consum de videojocs en català, consideren que també suposaria un impuls per a les desenes d'empreses d'arreu del món que ja incorporen el català en els seus videojocs. La demanda implica també fer present la llengua catalana en videojocs de gran tiratge i en botigues de venda en línia com Steam, Epic Games Store o GOG.

La comissió de videojocs de Plataforma per la Llengua va impulsar el 2021 la publicació del Tutorial per afegir el català als videojocs, una guia per explicar a empreses i desenvolupadors els avantatges d'incloure la llengua als productes. En els darrers mesos, l'entitat ha observat alguns avenços en aquest sentit i des del mes d'agost del 2022, la principal plataforma de distribució de videojocs per a ordinador, Steam, ja reconeix el català en els videojocs que l'inclouen i permet filtrar els videojocs a la botiga per l'idioma «català», fent-los localitzables fàcilment.