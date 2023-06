[VÍDEO] El Tribunal Suprem espanyol condemna l'activista Dani Gallardo a quatre anys de presó

El Tribunal Suprem espanyol ha desestimat el recurs de cassació de Dani Gallardo i, d'aquesta manera, confirma el seu ingrés a la presó, on passarà els quatre anys que li resten de condemna, segons que ha publicat aquesta setmana el diari VilaWeb. El jove va ser detingut durant una concentració en contra de la sentència del procés el 16 d'octubre de 2019 a Madrid.

La sala ha estimat parcialment el recurs de cassació interposat atès que considera que ha de ser absolt del nou delicte de desordres públics agreujats i li rebaixa la condemna d'un any a sis mesos el delicte de desordres públics bàsics. També li mantenen un delicte d'atemptat contra agents de l'autoritat en concurs ideal amb un delicte lleu de lesions, amb tres anys i sis mesos de presó.

Òmnium Cultural ha publicat un vídeo a Twitter en què apareix Gallardo denunciant la repressió de què és víctima. «Com tants altres represaliats, continuaré al peu del canó de la lluita, pels drets i les llibertats, en contra de la repressió que patim de l'estat espanyol», ha dit Gallardo.

L'activista Dani Gallardo va ser detingut durant una concentració en contra de la sentència del procés el 16 d'octubre de 2019 a Madrid. Va intentar d'auxiliar una companya que era reduïda violentament per quatre agents antiavalots, i va acabar detingut.

Gallardo va passar un any en presó preventiva en espera de judici, l'Audiència Provincial de Madrid en va decretar la llibertat provisional i, més tard, el condemnà a una pena de quatre anys i mig de presó. Tots els recursos de la defensa han estat desestimats, i ara la sala segona del Tribunal Suprem espanyol ha desestimat el seu recurs de cassació.

L'acarnissament contra @danipk_g per protestar a Madrid per la sentència del #JudiciDemocràcia és una vergonya democràtica que exemplifica a la perfecció fins a quin punt els poders de l'Estat espanyol busquen venjança i no justícia



Sempre al teu costat, @DaniAbsolucio! pic.twitter.com/IqCjOoRvTY