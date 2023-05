L’Euroregió Pirineus-Mediterrània coordina dos projectes transfronterers amb participació d’entitats balears

Dos projectes impulsats per entitats balears, juntament amb associacions catalanes, andorranes i occitanes, han participat en una trobada conjunta d’iniciatives transfrontereres de tota l’àrea pirinenca.

Coordinades per l’Euroregió Pirineus-Mediterrània (EPM), més de trenta participants d’aquests i altres projectes transfronterers van acudir l’11 de maig a Jaca (Aragó) que va servir tant per presentar l’estat d’execució, com per posar en contacte les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats amb les diverses administracions representades. En tant que van iniciar-se el juny de l’any passat, alguns d’aquests projectes ja han finalitzat, i altres es troben en un estat d’execució avançat.

Es tracta del projecte NEOUSMONT, un kit educatiu per a nous usuaris de muntanya, que ha comptat amb la Fundació Vida Silvestre Mediterrània, i del projecte RINS, unaruta inclusiva natura sonora, que ha comptat amb l’associació Es Far Cultural.

Un total de vint-i-cinc projectes han estat impulsats dins del marc de la convocatòria de cooperació transfronterera entre l’Estat espanyol, França i Andorra. A la trobada a Jaca, a més dels responsables de l’Euroregió Pirineus Mediterrània van participar representants de les administracions associades de Catalunya, Andorra i els departaments francesos de l’Alta Garona, Arieja i Pirineus Orientals.