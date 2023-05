La Plataforma per la Llengua demana la nul·litat de l'acomiadament de la treballadora de Veritas i que l'empresa l'indemnitzi

La Plataforma per la Llengua va denunciar la setmana passada que la cadena de supermercats Veritas ha acomiadat una treballadora d'un establiment de Puigcerdà per parlar en català amb naturalitat amb companys i clients que l'entenien.

L'entitat va publicar un àudio en què l'encarregat reconeix que l'han acomiadada per motius lingüístics després que dos treballadors de l'empresa es fessin passar per clients i es queixessin que la treballadora els responia en català quan ells s'hi havien adreçat en castellà. L'afectada ha rebut el suport legal de l'entitat i ha presentat una demanda als jutjats perquè considera que ha estat discriminada per raó de llengua i que, per tant, l'acomiadament s'ha de declarar nul i l'empresa ha de readmetre i indemnitzar la treballadora.

Divendres passat, Veritas va emetre un comunicat en resposta a la denúncia de la Plataforma per la Llengua en què afirma que l’àudio dels fets «ha estat editat, raó per la qual no recull la totalitat ni la realitat de la conversa». Per això, l'entitat ha publicat l'enregistrament complet. A l'àudio es pot comprovar que les dues queixes emeses per treballadors de les oficines de Veritas han estat el detonant de l’acomiadament.

La Plataforma ha convidat Veritas a aclarir tres qüestions: «Per què hi ha aquest zel cap a una treballadora que tan sols es va mantenir en català amb uns interlocutors que en cap moment li van demanar que canviés de llengua? Per què pren una decisió d’aquesta envergadura —un acomiadament— tenint en compte només les queixes de dos treballadors de les oficines centrals? En quina situació laboral queden tots els treballadors que no s’adrecen en català als consumidors que ho fan en aquest idioma?».

Pel que fa a la resta del comunicat de Veritas, l'entitat diu que és paradoxal l’afirmació de «respecte, estima i defensa de la llengua catalana. És la nostra llengua i la sentim com a pròpia» perquè: «Veritas incompleix amb el Codi de consum de Catalunya, perquè la majoria de productes de marca pròpia no són etiquetats en català; no ha utilitzat mai el català als seus comptes oficials de Twitter, Instagram i LinkedIn; ha començat a emetre els tiquets de compra en català solament després de ser denunciats per nosaltres per no fer-ho; i no utilitza el català en tots els cartells informatius ni en tota la retolació de les botigues que té a les Illes Balears i al País Valencià.

Demanen la nul·litat de l'acomiadament i que Veritas readmeti i indemnitzi la treballadora

Després que la treballadora es posés en contacte amb l'entitat, la Plataforma per la Llengua va decidir facilitar-li l'assistència de la lletrada Laura Rodríguez, del despatx Arrels. L'anàlisi del cas ha culminat amb la presentació de la demanda contra l'empresa davant de la justícia, a qui es demana que declari nul l'acomiadament i faci que Veritas readmeti i indemnitzi la treballadora.

Per a l'entitat, l'acomiadament és la resposta reactiva de l'empresa davant de l'exercici, per part de la treballadora, dels seus drets lingüístics, i constitueix una discriminació selectiva atès que és una resposta que no es dona, en canvi, en el cas d'una treballadora que fa servir sistemàticament el castellà. Cal recordar que tant la Constitució espanyola com l'Estatut dels Treballadors i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya protegeixen i emparen el dret de fer servir una llengua oficial com el català en un establiment comercial. L'acomiadament, a més, vulnera els articles 4.2 i 17 de l'Estatut dels treballadors, vinculats a la no discriminació en les relacions laborals, i els articles 14, 16, 20 i 23 de la Constitució espanyola, relacionats amb la no discriminació en el si de la feina.

L'ONG del català també reclama a Veritas que indemnitzi la treballadora per danys i perjudicis, perquè l'acomiadament és contrari als drets fonamentals en dos sentits: perquè és una represàlia a l'ús del dret protegit de parlar en català i perquè constitueix un acte discriminatori.