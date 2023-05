Dia d'Europa, un dia per a reclamar l'oficialitat del català a la Unió Europea

Aquest 9 de maig es commemora el Dia d'Europa, un dia en què es reivindica la pau i la unitat europea. Aquesta data marca l'aniversari de la històrica Declaració Schuman, en què aquest va exposar la seva idea d'una nova forma de cooperació política a Europa, que faria inconcebible la guerra entre nacions europees. La proposta de Schuman es considera el començament del que avui és la Unió Europea.

Amb motiu d'aquesta efemèride, la Plataforma per la Llengua ha recordat que hi ha una campanya en marxa a favor de l'oficialitat de la llengua catalana a la Unió Europea.

L’oficialitat no és una qüestió menor: suposa un instrument legal i polític per a protegir les llengües minoritzades davant la pressió creixent de la globalització i de les noves tecnologies i formes de comunicació.

El manifest 'El català, llengua oficial ara!' ja té més 45.000 signatures a favor de l'oficialitat del català. Les entitats impulsores i els signants d’aquest manifest reclamen al Govern espanyol que sol·liciti el reconeixement del català com a llengua oficial de la Unió Europea.

El català és la 13a llengua de la Unió Europea en nombre de parlants, i el seu domini lingüístic abasta tres dels seus estats membres, però no està reconeguda com a llengua oficial de la Unió. Per contra, llengües amb molts menys parlants, com el finès, el danès, el maltès, o el gaèlic —en aquest cas, amb 260.000 parlants—, sí que formen part del club de les vint-i-quatre llengües oficials de la Unió Europea. Aquesta diferència en la protecció de les llengües europees respon a la voluntat política dels estats membres.

Podeu llegir el manifest complet i signar aquí.