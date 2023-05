L'Espai Rebel de l'Acampallengua 2023 estarà dedicat a com combatre el patriarcat, recuperar el que el capitalisme ens pren i l'acció ecologista

Amb la tornada de l'Acampallengua, de Joves de Mallorca per la Llengua, torna l’Espai Rebel, amb tres xerrades sobre feminisme, capitalisme i ecologisme.

Així, dissabte, a les 13 hores, a la Plaça de la Residència de sa Pobla començarà la primera xerrada, amb Arran, per a debatre com enfocar la lluita feminista per a combatre efectivament el patriarcat en el dia a dia.

Després de dinar, a les 16 hores, amb exmembres de Ca Ses Mòpies, Ses 3 Bruixes i Arran Palma compartiran experiències i debatran sobre com el jovent pot «recuperar els espais i el temps que ens pren el capitalisme».

L’endemà, a les 11 hores de diumenge, faran una xerrada amb Alerta Solidària i Arran Palma sobre la història de l’acció ecologista i què en podem aprendre per a futures lluites.