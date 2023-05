Absolen un independentista jutjat per cremar una bandera d'Espanya

«Cremar la bandera d'Espanya no és delicte!», ha anunciat Alerta Solidària aquest dimarts. L'organització antirepressiva de l'Esquerra Independentista ha explicat en un comunicat que una sentència del Jutjat Penal 23 de Barcelona ha absolt un veí de Badia del Vallès que va cremar una bandera d'Espanya.

Els fets varen tenir lloc durant una manifestació, el 12 d'octubre de 2021, en protesta per la celebració del Dia de la Hispanitat.

En defensa de la legalitat o de la unitat d'Espanya?

«La teoria diu que els tribunals espanyols són els que han de garantir el respecte dels drets

fonamentals. El paper de la fiscalia no és menys important: és qui hauria de vetllar pel

respecte de la legalitat. Doncs bé, un cop més, ha calgut arribar a judici i obtenir

sentència, per tancar un procés penal, d'un any i mig de durada, que no hauria d'haver

existit», han assenyalat des d'Alerta Solidària.

En aquest cas, la sentència repassa, entre altres, la famosa resolució del Tribunal

Europeu dels Drets Humans, en relació amb la crema de fotografies dels reis espanyols en

una manifestació a Girona. Cremar la bandera de l'Estat, en el decurs d'una protesta

pública no és delicte ja que queda emparada per l'exercici del dret a la llibertat d'expressió.

Com pot ser que durant la llarga fase d'investigació, dirigida pel Jutjat d'Instrucció núm. 17 de Barcelona, no s'hagi tancat el cas amb l'arxivament que legalment pertocaria? Com pot ser que el cas sigui elevat a judici? Com pot ser que la fiscalia, en concloure la vista,

sol·liciti una multa de 3.000 € o, en cas d'impagament, 5 mesos de presó?, es demana Alerta Solidària.

L'organització apunta que els Mossos d'Esquadra «tampoc se salven» ja que són «a l'origen de les persecucions penals per aquests tipus de fets que de sobres coneixen que són emparats per la llibertat d'expressió». Com va afirmar l'únic testimoni de l'acusació, l'agent amb TIP 2909 ja coneixia l'independentista d'altres ocasions. I malgrat que ja sabia que havia estat denunciat per fets similars, que no varen arribar enlloc, no va dubtar en confeccionar diligentment un nou informe incriminador per a encabir a la força el veí de Badia en un nou procés penal. «La prova que no són obligats a cursar denúncies cada cop que se socarrima una bandera espanyola la tenim en una altra crema pública, feta pel mateix independentista, a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, el 4 de novembre passat, als nassos dels Mossos, que, aquest cop, no van comunicar res ni a jutjats ni a fiscalia», remarquen.

Per la seva banda, l'independentista jutjat i ara absolt va dir en seu judicial que volia que es deixàs de perseguir d'una vegada per totes la crema del «drap» i va apel·lar al respecte de la jurisprudència europea i al sentit comú. «Ell continuarà cremant la bandera

imposada, així com també ho fa amb la bandera de la Unió Europea, sempre que ho

consideri oportú. Nosaltres amb ell, seguirem defensant la llibertat d'expressió i la

promoció de la bonica tradició catalana de fotre foc a l'invasor», ha conclòs Alerta Solidària.