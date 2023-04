[VÍDEO] Arrenca al Palau Blaugrana una campanya perquè el català sigui la llengua amb més gravacions a Common Voice

Aquest cap de setmana, la Plataforma per la Llengua ha arrencat al Palau Blaugrana del Futbol Club Barcelona la campanya perquè català es converteixi en la llengua amb més hores enregistrades i validades a Common Voice, un repositori digital de veus gravades per persones voluntàries arreu del món. Amb el lema 'Pel futur de la llengua, la teva veu gravada a foc', la campanya fa una crida a tots els catalanoparlants perquè enregistrin talls de veu a la plataforma i validin les gravacions dels altres usuaris. Incrementar la presència de veus en català «ha de facilitar que les empreses incorporin l'idioma com a llengua de reconeixement i reproducció de veus als electrodomèstics i en altres objectes d'ús quotidià amb intel·ligència artificial», explica la Plataforma.

Els tres grans objectius de la campanya són fer que el català sigui la primera llengua a la plataforma, superar les 10.000 hores de talls de veu i incrementar la presència dels dialectes, els gèneres i els grups d'edat infrarepresentats al repositori. Aquest març, el català va superar les 3.000 hores enregistrades i validades i, després de superar el ruandès com a segona llengua, ja només es troba a 200 hores de substituir l'anglès com a primera llengua. Tanmateix, es considera que per crear un corpus oral complet i fiable calen fins a 10.000 hores validades. A més, per evitar biaixos i perquè les màquines entenguin tots els parlants, cal augmentar el nombre de gravacions de veus de certs col·lectius. En concret, és especialment important tenir més veus d'infants i menors de 25 anys, més enregistraments de noies i dones, i més gravacions de parlants balears, septentrionals, occidentals, valencians i algueresos. Per aconseguir-ho, l'entitat es proposa una campanya eminentment comunicativa que combinarà la difusió de vídeos a les xarxes socials amb esdeveniments presencials.

L'estrena de la campanya davant de més de 14.000 assistents

El primer d'aquests esdeveniments ha estat aquest cap de setmana al Palau Blaugrana. En el marc dels partits de bàsquet del Barça- València Basket de divendres i del Barça-Reial Madrid de diumenge, l'entitat ha estrenat els primers vídeos de la campanya i ha repartit fulletons explicatius del projecte. Els més de 14.000 assistents a tots dos partits han pogut participar en diferents concursos sobre la presència de la llengua a Common Voice, que els han permès guanyar entrades per al concert de la Companyia Elèctrica Dharma al Palau Sant Jordi i per al Canet Rock. A més, durant els partits també s'han llançat samarretes de l'entitat, s'han projectat bàners animats de la campanya als videomarcadors i el periodista Jordi Robirosa ha defensat la importància de la iniciativa en una entrevista amb l'speaker del Palau Blaugrana.

La col·laboració amb el Futbol Club Barcelona també ha permès que Oriol Paulí i Sergi Martínez, jugadors del primer equip de bàsquet del club, i Ainhoa López, de l'equip femení, siguin els protagonistes dels primers vídeos de la campanya. En aquests vídeos, que ja es van poder veure durant els partits i que també es difondran a les xarxes socials, els jugadors animen la població a «donar la veu» a Common Voice a través del web www.latevaveu.cat, que redirigeix al repositori, amb l'objectiu final que la tecnologia parli català.

A més dels jugadors del Barça, la campanya també ha comptat amb els influenciadors Albert Pagà (@berti_iau), Jordi Calafell (@cala.mitat) i el duet d'Anam Fent (@anamfent.podcast) per elaborar vídeos de sensibilització, que l'entitat farà públics aviat de manera progressiva. Es tracta, justament, de parlants de dialectes amb poca representació a la plataforma, com són el balear i el nord-occidental, així com el subdialecte tortosí. En aquests vídeos, els creadors animen el públic a donar la veu al repositori a través del web del projecte Aina, que és la iniciativa de la Generalitat de Catalunya i el Barcelona Supercomputing Center per impulsar la llengua a Common Voice, amb el suport del Govern de les Illes Balears.