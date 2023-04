El CPNL impulsa el concurs JOCen10 per difondre els jocs de taula en català

El Consorci per a la Normalització Lingüística ha anunciat la segona edició del concurs de videotutorials JOCen10. Aquesta convocatòria, que tanca dia 27 d'abril, té l'objectiu de difondre els jocs de taula en català, promoure la creació de materials audiovisuals en català i donar visibilitat a les empreses col·laboradores del programa 'Totjoc' del CPNL.

El contingut del concurs consisteix en gravar i editar un videotutorial d'un joc de taula en català de qualque empresa col·laboradora. La participació és gratuïta i els concursants poden enviar fins a tres propostes diferents, d'un màxim de 10 minuts, inèdits i gravats en català. Posteriorment s'ha de penjar a YouTube i compartir-lo amb el CPNL a través d'un formulari.

Els vídeos que compleixin els requisits es publicaran al canal de YouTube de Totjoc i hi haurà tres guanyadors, que es faran públics el 26 de maig, amb motiu de la celebració del Dia Internacional del Joc. Els dos primers, escollits per un jurat format per experts en jocs, i el tercer, per votació popular oberta del 3 al 14 de maig. Els premis que s'atorgaran aniran des de lots de jocs, xecs regal d'Abacus i una subscripció a Filmin fins a un iPad.