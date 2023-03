30 de març: Dia Internacional de les Treballadores de la Llar

L'Organització de les Nacions Unides (ONU), a través de l'Organització Internacional del Treball (OIT), va declarar el 30 de març com el Dia Internacional de les Treballadores de la Llar. L'objectiu és donar visibilitat a un col·lectiu essencial que sovint rep poc reconeixement social i econòmic.

Es va triar aquesta data perquè aquest dia, però de 1988, es va celebrar el primer gran Congrés de Treballadores de la Llar a Bogotà. La trobada va servir per a abordar, entre d'altres, la discriminació que pateixen les persones que s'hi dediquen, la manca de lleis que les ampari, salaris molt baixos i el dret a la protecció social per part dels estats, problemàtiques encara vigents.

Segons l'Estudi Grans Xifres del Sector Neteja 2022, elaborat per IFMA i ASPEL, a l’Estat espanyol el sector té més de 570.000 treballadors, dels quals el 76% són dones.

Un sector feminitzat i invisible

Resulta que les dues professions més altament feminitzades són la cura de les persones i, precisament, la neteja, totes dues molt castigats històricament, d’una banda per la falta de regulació en un passat, i per l'altre, quan va haver-hi la normativa, per la discriminació que es permetia respecte a la resta de sectors.

A la fi, des del 8 de setembre de 2022, la nova regulació elimina dues discriminacions històriques: que no tenguessin dret a atur i que les poguessin acomiadar sense justificació. El nou sistema inclou cotitzacions per desocupació per a treballadores i els seus ocupadors i augmenta la base mínima per a les qui tenguin contractes de poques hores.

La norma, que respon a peticions històriques d'aquest col·lectiu i organitzacions feministes, també sorgeix després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea (TSJUE) que va declarar que el sistema anterior era discriminatori.

Aquesta normativa té com a objectiu equiparar les condicions de treball i de Seguretat Social de les treballadores de la llar familiar a les de la resta de persones treballadores per compte d'altri per a posar fi a la discriminació històrica d'aquest col·lectiu feminitzat.

Fins ara només equiparació

Des de la secretaria de la Dona de l'STEI Intersindical, remarquen que «cal continuar lluitant per la valoració de les tasques de les cures i de l'atenció domèstica i que això es tradueixi en millores en les condicions de treball».

«Hem de continuar reivindicant les millores que a partir d'aquesta necessària i justa equiparació han de perseguir-se. Hem d'exigir que es compleixin els compromisos adquirits pel Govern en aquest sentit, d'una banda, reivindicant la implantació de polítiques de formació i acreditació per a les persones ocupades de la llar dedicades a la cura o l'atenció de les persones que formin part de l'àmbit domèstic i familiar. I que aquestes tenguin en compte les particulars condicions de treball del sector i de les persones treballadores que hi desenvolupen la seva activitat; i per un altre, reclamant la creació d'una comissió d'estudi l'objectiu del qual sigui la inclusió de la perspectiva de gènere en el quadre de malalties perquè s'identifiquin i es corregeixin les deficiències que existeixen en l'àmbit de la protecció davant les malalties professionals dels treballs desenvolupats majoritàriament per dones», han explicat.