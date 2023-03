[VÍDEO] Un institut del País Valencià dedica un mural al cantant basc Fermin Muguruza

L'IES Joan Fuster de Bellreguard (La Safor, País Valencià) ha dedicat un emotiu mural al cantant, instrumentista, productor musical i director de cine basc Fermin Muguruza.

Muguruza va estar el passat dimecres a la localitat on a la Casa de la Cultura va presentar la seva pel·lícula 'Black is Beltza II: Ainhoa'. També es va desplaçar fins a l'IES Joan Fuster on va rebre una grata sorpresa.

Els alumnes d'aquest institut han fet un gran mural sobre ell, que han penjat a l'edifici. El cantant els donà les gràcies públicament a través de les xarxes socials i assegurà sentir-se molt emocionat per aquest «primer mural» que algú li dedica.

No obstant això, val a dir que la premsa espanyolista més reaccionària ha aprofitat per carregar contra l'IES Joan Fuster i l'Ajuntament de Bellreguard, governat pel PSOE, per permetre pintar un mural d'homenatge a un militant abertzale.

Finalment, Muguruza també va visitar a Gandia el casal de Ca Saforaui, un centre autogestionat en el bloc de 'Las 500'.

Continue emocionat. La primera vegada que em dediquen un mural, on?

A l'IES Institut JOAN FUSTER, Bellreguard, La Safor. País Valencià.

Eskerrik asko bihotzez. Sense memòria no hi ha aprenentatge.@Black_Is_Beltza amunt AINHOA!