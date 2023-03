Un ajuntament del PP intenta vetar la presentació del llibre de Miquel Ramos comparant l'antifeixisme amb l'extrema dreta

L'organització juvenil Joves PV Xeraco-Xeresa (la Safor, País Valencià) havia organitzat per a aquest divendres un acte sobre antifeixisme amb el periodista especialitzat Miquel Ramos emmarcat en els 'Diàlegs contra l'odi'.

L'acte, que forma part d'un cicle de debats amb l'objectiu d'acostar referents periodístics, culturals, intel·lectuals o activistes a la gent jove, s'havia de fer a l'Espai Jove de Xeraco.

«Organitzem aquest acte per a parlar sobre la lluita contra el feixisme i apropar-nos tot allò que ha treballat l'autor al seu llibre 'Antifeixistes'. Davant d'una societat on el discurs de l'extrema dreta ha tornat als mitjans, escoltar autors i militants com Miquel Ramos esdevé necessari i una gran oportunitat poder tindre'l al nostre poble», han explicat.

No obstant això, els Joves PV han denunciat que l’Ajuntament de Xeraco, governat pel Partit Popular, els ha negat per segona vegada consecutiva l'Espai Jove «per diferència ideològica». Segons assenyalen, el consistori ha justificat la decisió comparant el fet de fer una xerrada antifeixisma amb la de fer-ne una de l'extrema dreta. Una comparativa que per a l'entitat juvenil evidencia «la necessitat de fer actes contra un odi institucionalitzat que silencia els qui pensen diferent».

L'organització ha explicat que tots els esforços per a estructurar un acte obert com aquest s'han vist boicotats per l'equip del PP, en majoria absoluta a l'Ajuntament de Xeraco. Els organitzadors remarquen que ja es varen trobar amb una «odissea» a l'hora d'obtenir resposta a la instància per a fer l'acte.

Ara, a més de negar-los l'ús de l'Espai Jove, «les regidories corresponents no han oferit cap alternativa real al poble, ja que també han denegat l'ús d'una sala de la Casa de la Cultura i només han oferit un espai a la platja. Per a Joves-PV, aquesta acció «pretén apartar del centre urbà actes que no conflueixen amb la seua ideologia».

Després de negar-los aquest dos espais al poble, l'organització juvenil valencianista ha aconseguit «lluitant molt» disposar del saló de plens de l'Ajuntament per a fer l’esdeveniment. «Vos demanem el màxim suport per demostrar al PP de Xeraco que el antifeixisme és cosa de tots i totes!», han apuntat.

Finalment, tot i que han aconseguit el saló per a fer l'acte, a l'hora de contactar amb l'Ajuntament per a concretar-ne els detalls, des del consistori s'han negat a parlar amb l'organització perquè havien fet públic l'intent de vet.

Una censura que ve de lluny

Aquesta no és la primera vegada que el govern municipal del PP censura l'ús d'espais públics. Per això, els Joves PV denuncien «l'actitud censora d'un govern que es creu el propietari dels espais municipals de Xeraco i que ha començat la seua campanya electoral apropiant-se d'edificis en benefici propi».

Al novembre de l'any passat, la regidora de Joventut ja els va prohibir, oficialment, l'accés a l'Espai Jove municipal. Des de la regidoria, en mans del PP, es va al·legar que se'ls prohibia reservar cap aquest espai en aquest edifici des d'aquell moment perquè tenen «opinió política».

Els Joves PV varen considerar la notificació de la regidoria una «persecució ideològica»: «Tracten d'evitar la coexistència de diferents sensibilitats polítiques i de pensament, com havia passat fins ara al poble. Un insult, no sols per a nosaltres sinó per a totes aquelles joves del poble que el PP creu incapaces de pensar per elles mateixes i debatre».

Cal recordar que, al 2011, el mateix PP també va vetar una actuació de l'humorista Xavi Castillo al municipi.