Un informe demostra la falta de voluntat política de la Unió Europea per protegir i potenciar les llengües sense estat i minoritàries

Aquest dimecres, s'ha presentat al Parlament Europeu l'informe 'Avaluació del suport de la Unió Europea a les llengües regionals i minoritàries: 10 anys de la Resolució Alfonsi (2013-2023)'. Aquest avalua l’acció, o en aquest cas inacció, de la Unió Europea durant la darrera dècada per tal de protegir les llengües sense estat i minoritàries.

Elaborat per Vicent Climent-Ferrando, professor de la Universitat Pompeu Fabra, el document demostra que la Unió Europea (UE) no té voluntat política per a potenciar les llengües regionals i minoritàries. Així, alerta que cada vegada hi ha més diferències entre les grans llengües i les regionals i minoritàries i que la Unió Europea no ha parat prou atenció a aquestes llengües en perill d'extinció.

L'informe destaca la necessitat de salvaguardar la diversitat lingüística europea, assenyalant que a la UE hi ha prop de 80 llengües sense estat i minoritàries, amb desenes de milions de parlants. Per això fa un seguit de recomanacions per tal que les institucions europees actuïn

Ha estat encarregat per l’eurodiputada d’ERC Diana Riba, els de Junts Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Toni Comín; la representant del PNB Izaskun Bilbao, els eurodiputats dels Verds François Alfonsi i Rasmus Andresen i la dels no inscrits Tatjana Zdanoka. El document què ha fet la Unió Europea 10 anys després de l’aprovació per part del Parlament Europeu d’una resolució impulsada per l’eurodiputat François Alfonsi, del grup dels Verds, que alertava sobre el perill d’extinció d’algunes llengües a la Unió Europea.