L'ANC esbossa les primeres línies del futur Pacte Nacional del Moviment Civil Independentista

Bertran ha recordat que la Llista cerca la unitat de l’independentisme; no fragmentar- lo, sinó «forçar unitat estratègica», amb la capacitat de «recollir el vot independentista que s’està abstenint per evitar perdre la majoria independentista al Parlament» amb un model transversal i atractiu. En els debats s’ha admès el perill de caure en «la inèrcia de les institucions» i que calen «mecanismes de control, compromisos amb la DI i codis ètics».

Tot seguit, Olga González, secretària nacional de l’Assemblea, ha incidit en la importància de «parlar el llenguatge dels estats, sobre la base d'interessos i poders», sense esperar res dels «actors polítics supraestatals com la Unió Europea». D’altra banda, també ha assegurat que «cal tenir present que de cara al món, la desestabilització de l’Estat pot ser més costosa que la nostra independència, i cal superar el trauma històric dels catalans amb el pactisme i pensar en termes d’estat».

Finalment, la presidenta de l’Assemblea, Dolors Feliu, ha agraït la participació dels particulars, les entitats i els voluntaris que han fet possible que la Conferència es dugués a terme, i l’ha reivindicada com l’origen d’un nou embat. «Aquesta Conferència Nacional no s’acaba aquí, és un començament, una terra fèrtil per a la independència, cridarem per crear un Pacte Nacional del Moviment Civil per la Independència», ha afirmat. També ha reconegut l’Assemblea com un eix vertebrador del debat en què «estructurar un treball en xarxa, trobar sinergies entre nosaltres per avançar plegats, sense renunciar al plantejament de cada entitat».