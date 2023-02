L’ANC protesta contra la presència de Felipe VI al Mobile World Congress

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha organitzat el passat diumenge una protesta a les Torres Venecianes de la plaça d’Espanya de Barcelona contra la visita del rei espanyol Felipe VI i del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, per a la inauguració del Mobile World Congress.

«Per molt que el rei, el president espanyol i el Govern de la Generalitat facin veure que a Catalunya tot ha tornat a la seva normalitat i comoditat, nosaltres hi serem sempre per dir-los que no tenim rei i que aquí no ha acabat res!», han remarcat.

Els organitzadors han projectat a les torres missatges com 'Ni rei, ni corona' i imatges de Felipe VI cap per avall.