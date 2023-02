Les Feministes Anticapitalistes dels Països Catalans criden a sumar-se a la vaga general el 8 de març

Les portaveus de la xarxa de col·lectius feministes de base Feministes Anticapitalistes dels Països Catalans, formada per una trentena de col·lectius, anuncien que se sumen a la crida a la vaga general feminista del proper 8 de març. Des del mateix carrer barceloní, el carrer de l’Om, que va veure el primer cartell que anunciava les mobilitzacions protagonitzades per les dones l’any 1918 contra la pujada dels productes bàsics, criden a sumar-se a la vaga en «aquest moment de crisi». Així, han remarcat que han de ser les feministes «les que ens organitzem per dir prou a aquesta situació, les que ens hem d’organitzar perquè ningú mai més es quedi enrere».

De la mà dels sindicats anticapitalistes, entre ells la CGT o la COS, treballen perquè el 8 de març torni a ser una jornada de vaga general exitosa. «Volem animar totes les dones i totes les persones amb identitats dissidents, així com també els homes que defensin acabar amb el patriarcat, a sortir al carrer perquè el feminisme encara no ha guanyat». A més, fan una dura crítica al «rentat de cara dels diferents governs i institucions». Plantegen que, lluny de fer polítiques útils per a millorar la vida de les dones, «es lucren, conjuntament amb les empreses, de l’explotació de la vida de les dones que encara a dia d’avui cobrem un 25% menys, tenim dificultats per accedir a habitatge i feines dignes, sostenim les cures, les cases, les escoles, els hospitals,...». Els col·lectius organitzats a la xarxa afirmen que el feminisme «no guanyarà res si no acaba amb el capitalisme, amb el racisme, amb tot allò que enriqueix les butxaques d’uns pocs i acaba amb la vida de tantes».

Denuncien que vivim «un cicle de crisis on les condicions de vida de les dones cada vegada estan pitjors». A la vegada, se suma l’increment de la violència masclista i lgtbifòbica. «No paren de sortir a les notícies agressions a persones trans, lesbianes i gais, no paren de sortir casos de violències masclistes, no ens paren d’assassinar, i per simplement ser qui som, dones i persones amb identitats i sexualitat dissidents. Hem d’acabar amb tota aquesta violència, ens hem d’organitzar, hem de sortir als carrers, hem de respondre a cada cop».

Alerten també del perill del creixement de l’extrema dreta i la impunitat que acompanya els atacs que perpetren: les agressions, la negació de la violència masclista, les retallades en drets sexuals i reproductius, la persecució de les migrants i les polítiques al servei de les grans empreses i contra les treballadores. D'aquesta manera, expressen la necessitat de combatre els discursos d’odi i plantegen la necessitat del feminisme per a fer-hi front.

Així doncs, plantegen la necessitat que la vaga i les mobilitzacions del proper 8 de març tornin a ser un èxit, com aquelles que vàrem viure el 2018 i el 2019. Davant «l’urgència del moment, la repressió, la voluntat de desactivar el moviment feminista de base» i «veure que la vida de les dones i les persones amb identitats dissidents no millora sense mobilització i organització», criden tothom a sortir al carrer el proper 8M «per a lluitar contra un sistema que atempta contra la vida». També emplacen a acostar-se als comitès de vaga que estan treballant a diversos pobles i ciutats per a treballar des de ja mateix la jornada.