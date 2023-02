Impulsen una iniciativa per a exigir al Govern espanyol que faci oficial el català a la Unió Europea

Nou entitats dels Països Catalans han presentat aquest dilluns a la Universitat de les Illes Balears (UIB) un manifest per a exigir al Govern espanyol que faci oficial el català a la Unió Europea.

Aquest juliol, l’Estat espanyol assumirà la presidència rotatòria del Consell de la Unió Europea. Aprofitant aquest esdeveniment, entitats representatives del món econòmic i social d'arreu del domini lingüístic s'han unit per a reclamar al Govern que mogui fitxa per fer del català una llengua oficial de la Unió. Plataforma per la Llengua, Òmnium Cultural, Obra Cultural Balear, Obra Cultural Balear de Formentera, Acció Cultural del País Valencià, la Intersindical-CSC, la Cambra Comerç de Barcelona, l'Institut d'Estudis Eivissencs i la Fundació d'Empresaris de Catalunya - FemCAT.

Els impulsors del manifest 'El català, llengua oficial ara!' són la Plataforma per la Llengua, Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià, l'Obra Cultural Balear, l'Obra Cultural Balear de Formentera, l'Institut d'Estudis Eivissencs, la Intersindical-CSC, la Cambra de Comerç de Barcelona i la Fundació FemCAT. Les entitats que vulguin adherir-se al manifest han d'enviar un missatge a info@oficialitatara.cat.

A la presentació de la iniciativa ha intervengut Bernat Joan, de l'Institut d'Estudis Eivissencs, qui ha remarcat que «és la voluntat dels Estats el que determina quines son les llengües oficials de la Unió Europea. Qui té potestat per fer que el català sigui oficial és l'Estat espanyol. A més, ha apuntat que per a «assegurar els drets lingüístics de tothom i perquè no hi hagi ciutadans de primera i de segona, exigim que el català sigui llengua oficial de la Unió Europea».

Maria Teresa Ferrer, presidenta de l'OCB de Formentera, ha assenyalat que l'oficialitat d'una llengua «suposa un instrument per protegir les llengües minoritzades davant les amenaces actuals, com la globalització i les noves tecnologies».

Per la seva banda, Òscar Escuder, president de la Plataforma per la Llengua, ha celebrat la presentació d'aquest manifest a Palma, que és on el primer Parlament va aprovar una resolució l'any 1988 reclamant l'oficialitat del català a la Unió Europea.