[VÍDEO] L'ANC presenta la Conferència Nacional del Moviment Civil Independentista

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha presentat aquest dijous en roda de premsa les novetats de la Conferència Nacional del Moviment Civil Independentista, que es va anunciar el passat 1r d’octubre. La conferència es basa en la determinació de fer efectiva la declaració d’independència de Catalunya i es proposa definir, col·lectivament, quines són les actuacions necessàries a dur a terme per les institucions i el moviment social. Les inscripcions estan obertes fins al 15 de febrer.

La Conferència tendrà lloc l’11 i el 12 de març, al Campus Nord de la Universitat Politècnica de Catalunya. El dissabte dia 11, a les 9.30 h es donarà el tret de sortida als debats de les entitats, que duraran fins a les 14 h. A partir de les 16 h serà el torn dels particulars, que tendran fins les 20.30 h per a debatre els diferents temes. El diumenge 12 se celebrarà l’acte de cloenda, on s’exposaran les conclusions més rellevants dels debats.

Els temes dels debats estan basats en els tres fronts que figuren en el Full de ruta de l’Assemblea: el front civil, l’institucional i l’internacional, i tractaran de la confrontació amb l’Estat, generar noves adhesions a l’independentisme, la gestió econòmica d’una Catalunya independent, i les relacions amb altres entitats nacionals i internacionals, entre d’altres. Les persones inscrites podran participar a les ponències de forma presencial o podran fer les seves aportacions de forma telemàtica a través d’un formulari.

La presidenta de l’Assemblea, Dolors Feliu, ha estat l’encarregada de presentar el context polític de la Conferència: «L’objectiu d’aquesta Conferència Nacional és constituir un Pacte Nacional del Moviment Civil per la Independència i consensuar les actuacions principals a dur a terme a partir de les conclusions de la Conferència». A més, ha recordat que ja fa mesos que està en preparació: «Portem ja més de 30 conferències Horitzó 2023-2025: Independència, on s’hi han recollit moltes idees que es tindran en compte per la Conferència».

El Coordinador de la Comissió d’Incidència Política, Josep Lluís Rodríguez, ha explicat que hi ha «set ponències que corresponen als tres àmbits d’actuació de l’Assemblea, el front civil, el front institucional i el front internacional». A més, ha incidit en la confirmació de la participació de les principals organitzacions civils de Catalunya: Òmnium Cultural, l’Associació de Municipis per la Independència, el Consell de la República i la Intersindical.