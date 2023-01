La Plataforma per la Llengua posa en marxa el Síndic de Drets Lingüístics

La Plataforma per la Llengua presentarà aquest cap de setmana, a la Fira de la Candelera de Molins de Rei, el Síndic de Drets Lingüístics, un nou projecte de l'entitat per tal de fer conèixer els drets lingüístics dels ciutadans i per animar-los a defensar aquests drets a través d'un punt informatiu.

Al punt informatiu oferiran informació en relació amb els drets lingüístics dels catalanoparlants i s'animarà els assistents a la fira a pensar si mai han estat discriminats per raó de llengua. Si ho volen, a la paradeta se'ls registrarà la denúncia i se'ls assessorà sobre quins passos poden seguir a partir de llavors per a denunciar els fets més enllà de la reclamació en si mateixa.

El servei de queixes i discriminacions lingüístiques de la Plataforma per la Llengua elabora cada any un informe en què fa un inventari de les discriminacions de l'any. Durant el 2021, l'entitat va rebre gairebé un 52,2 % més de queixes que el 2020. El Síndic de Drets Lingüístics és una iniciativa que cerca fer conèixer els drets lingüístics de la ciutadania per a empoderar-la i animar-la a exercir-los i defensar-los.