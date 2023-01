STEI Intersindical: «És inadmissible que des de la Conselleria d’Educació es fomenti la despesa militar»

L’STEI Intersindical s’afegeix a la commemoració del Dia Escolar de la No violència i la Pau, que va promoure el pedagog mallorquí Llorenç Vidal, i fa una crida per «la cultura de la pau i en contra de qualsevol tipus de violència i de despesa militar».

«Com es pot veure arreu del planeta, les intervencions militars armades, a Ucraïna i altres indrets, empitjoren els problemes: quan les tropes se’n van els conflictes no s’han resolt», diuen i davant això, l’STEI defensa que «evitar els enfrontaments armats és possible si es fa feina en l’enteniment entre els pobles, en l’educació per a la pau, però també en el foment del desarmament i en la finalització del comerç d’armes».

Aquests dies des de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa s’ha enviat als centres educatius la convocatòria dels 'Premis Exèrcit 2023', que organitza l’Exèrcit de Terra espanyol, dotats amb 60.000 euros en el conjunt de l’Estat. L’STEI Intersindical considera «inadmissible que des dels centres educatius es fomenti el bel·licisme, la despesa en armament, la promoció dels valors castrenses i l’ús de la violència; per molt que es parli de 'Cultura de Defensa' i de '4 siglos de gestas'».

El sindicat reclama, en el Dia Escolar de la No violència i la Pau, l’educació per la pau; un model que «dona elements per construir unes relacions entre les persones que siguin justes sense violència, amb una anàlisi crítica dels conflictes socials i armats, i amb eines per a caminar cap a un món en què els enfrontaments es puguin resoldre sense recórrer a l’ús de la força».