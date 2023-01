Oberta la convocatòria al premi Jesús Tuson 2023 per a treballs universitaris en l’àmbit de la diversitat lingüística

El Grup d’Estudis de Llengües Amenaçades de la Universitat de Barcelona, Òmnium Cultural i la Xarxa Vives d’Universitats convoquen, un any més, el premi Jesús Tuson 2023 sobre diversitat lingüística. L’objectiu del premi és promoure la recerca i la transferència de coneixement del patrimoni lingüístic de la humanitat, alhora que recordar i reconèixer la tasca del professor i acadèmic Jesús Tuson per a donar a conèixer i fer respectar la diversitat lingüística del món. El premi Jesús Tuson és obert a professors i alumnes de les universitats de la Xarxa Vives i de les universitats estrangeres vinculades a programes de l’Institut Ramon Llull. Poden presentar-se tant treballs de fi de grau (TFG), de màster (TFM), tesis doctorals, articles, llibres, capítols de llibre, etc. que tinguen com a objecte d’estudi la diversitat lingüística.

Es tracta de la cinquena edició d’una convocatòria consolidada en l’àmbit de l’estudi i recerca en llengües. Les obres poden presentar-se en qualsevol llengua, tot i que caldrà remetre també una traducció íntegra en llengua catalana. Els treballs que vulguin optar al premi s’hauran d’haver presentat o publicat ens els últims tres anys naturals (2020-2022). La dotació del premi és de mil euros (1.000,00 €) per a l’autor de l’obra distingida. En cas que les obres tinguen diversos autors, el premi es distribuirà equitativament si no és que els mateixos autors sol·liciten altres solucions de distribució.

https://www.vives.org/ programes/premis-ajuts/premi- jesus-tuson/. Les bases completes i els procediments de sol·licitud es poden consultar a través del web

En les darreres edicions, varen resultar premiats els següents treballs acadèmics: Documentació de la llengua Alta: gramàtica, textos i lèxic, d’Alexandro Xavier García Laguía (Universitat de Barcelona, edició 2019); Llengua i Estat. Suïssa i Espanya davant la diversitat lingüística, de Vicenta Tasa Fuster (Universitat de València, edició 2020); Llengua, política i identitats. La dreta en l’ús de la llengua i de la identitat en la lluita per l’hegemonia social i política de Navarra i del País Valencià, de Giovanni Pelegi Torres (Universitat de València, edició 2021); i Presència i ús del valencià en l'àmbit comercial, de Yaiza Pérez Alonso (Universitat de València, edició 2022).