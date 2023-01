Entitats pel català, el basc i el gallec refermen un Galeusca lingüístic a favor de les llengües minoritzades

Analitzar quina és la situació actual del català, el basc i el gallec al sector audiovisual després de l'aprovació de la Llei de l'audiovisual al Congrés espanyol: aquest era l'objectiu de les III Jornades de Normalització Lingüística que varen tenir lloc el passat dissabte a l'IES as Fontiñas de Santiago de Compostel·la.

Organitzades per A Mesa pola Normalización Lingüística, l'Asociación socio-pedagóxica Galega i la Confederación Intersindical Galega, les jornades varen servir per a posar en comú les perspectives de futur de les diverses llengües al sector de l'audiovisual, tenint en compte els punts de vista dels diversos agents, tant del món acadèmic com pel que fa als actors, la traducció, el subtitulat i el doblatge.

En aquest marc, el mateix dissabte va tenir lloc la taula rodona 'A pluralidade lingüística nas plataformes de TV: avances e límites', en la qual Marco Maceira, president d'A Mesa, Paul Bilbao, exsecretari de Kontseilua, i Francesc Marco, secretari de la Plataforma per la Llengua, varen debatre la necessitat de normalitzar les respectives llengües en aquest àmbit en auge, tenint present el fort creixement dels nous hàbits d'oci i consum de la societat, especialment rellevant entre infants, adolescents i joves.

Marco va fer èmfasi en tota la feina feta durant la tramitació de la Llei de l'audiovisual i va parlar de les pròximes actuacions que durà a terme l'ONG del català per a millorar la presència de la llengua catalana a les plataformes de continguts a demanda.

Ofrena floral a Rosalía i Castelao

En paral·lel a les III Jornades de Normalització Lingüística de Santiago de Compostel·la, el diumenge, A Mesa pola Normalización Lingüística, Kontseilua i la Plataforma per la Llengua van fer un homenatge als escriptors Rosalía de Castro (1837-1885) i Alfonso R. Castelao (1886-1950), amb una ofrena floral conjunta al Panteó dels Gallecs Il·lustres i l'actuació musical d'Uxía e Os Trinquetes.

Coincidint amb el centenari del primer Galeusca, acord històric del 1923 entre entitats catalanes, basques i gallegues de l'època, l'acte de diumenge va refermar l'estreta col·laboració existent entre les tres organitzacions aquests darrers anys, una col·laboració que ha permès presentar una PNL per a la pluralitat lingüística al Congrés de Diputats, acordar diversos posicionaments conjunts i coordinar les esmenes de la Llei de l'audiovisual, entre d'altres. A més, les tres entitats també formen part de l'European Language Equality Network (ELEN), la xarxa europea de llengües minoritzades.