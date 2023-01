La Utòpica: una xarxa ecosocial en moviment

La Utòpica és una xarxa comunitària, un somni col·lectiu d'autoorganització i visibilització de les iniciatives de transició ecosocial del territori balear, amb l'objectiu d'aconseguir ser més sostenibles i més eficients i gaudir dels processos de transformació social. Amb especial atenció de les illes de Menorca, Eivissa i Formentera, per compensar la més gran i freqüent representació de Mallorca. I assumint la transició ecosocial com una terra fèrtil: un camí de transformació des de les formes de relació, dels 'com' més enllà dels 'què'.

Pel que fa als objectius més enllà del procés de mapeig, el mapa d'iniciatives i comptant amb l’experiència de processos de convergència semblants com el Forum Social de Mallorca o La Vida Al Centre, entre d'altres, La Utòpica tracta de promoure espais de reflexió col·lectiva, de promoció de nous pensaments idealistes i d’intercooperació, així com de coordinació i de facilitació de la participació i mobilització de la població no organitzada cap a les propostes de la xarxa.

Es pretén construir un enfocament crític i complex de la transició ecosocial des de diferents angles. Per aquest motiu, els dos cercles concèntrics organitzats: un cercle operatiu amb quatre companyes -que tira endavant el dia a dia - i un cercle de coordinació amb quinze companyes -que acompanya, guia i ajuda a la presa de decisions; varen definir nou categories projectes. Per formar-ne part de La Utòpica cal encaixar, com a mínim, en una. Són:

Col·lectivització de les cures i politització de malestars

Promoció de la salut col·lectiva, cures i diversitat, masculinitats dissidents, facilitació de grups, acompanyament del dol i de la malaltia, exploració d’altres relacions afectivosexuals, ètica de cures, prevenció de la solitud no desitjada, acompanyament en la vellesa i en situacions de precarietat i vulnerabilitat, etc.

Activismes i moviments socials

Activismes que superin els paradigmes capitalistes, patriarcals, colonials, especistes, capacitistes; ateneus, CSOA, moviments del procomú, propostes d’innovació en participació ciutadana i governança local, plataformes, iniciatives d’ADNV i slow, projectes veïnals, carrers en transició, etc.

Decreixement i economia social, local i solidària

Iniciatives cooperatives de producció i serveis, grups d’autoconsum o consum local, mercats ecològics i supermercats cooperatius, iniciatives agroecològiques, software lliure, horts urbans, col·lectivització d’usos i gestió de béns essencials i comuns, obradors de proximitat, monedes socials, comunitats autofinançades, etc.

Habitatge, mobilitat i urbanisme alternatius

Bioconstrucció regenerativa i responsable, cooperatives i comunitats d’habitatge, innovació en models d’ús i gestió de béns essencials, models de convivència com ecoaldeas o eco-viles, innovació en models alternatius d’urbanisme i arquitectura, etc.

Recuperació de memòries locals, ruralitat i sabers populars

Recuperació d’arts i sabers i cultura populars per al foment de resistència i resiliència local, estratègies de valorització de recursos locals, memòria històrica, valorització de la gent gran i el seu valuós paper a la transició ecosocial, etc.

Llengua, comunicació i contra-informació

Narratives contra-hegemòniques, propostes de promoció de l’ús de les llengües locals, mitjans de comunicació locals i de participació ciutadana, cooperatives de comunicació, publicacions participatives, projectes d’educació emancipadora, ràdio col·laborativa local, grups de lobbies i pressió política, etc.

Educació per a la transformació social i emancipadora

Educació alternativa i holística, co-liderats per alumnat, criança compartida, d’educació i acompanyament en la naturalesa, moviments estudiantils, projectes d’I+D associats a la UIB i a altres centres d’estudis superiors, etc.

Regeneració d'ecosistemes i reconnexió amb la naturalesa

Estratègies d’ordenació del territori i custòdia, recuperació de biodiversitat i fertilitat dels sòls, permacultura, agricultura regenerativa, banys de bosc, innovació en gestió de residus i gestió circular, cura de costes i regeneració marina, etc.

Arts i contra-cultures comunitàries

Oci alternatiu i projectes comunitaris, narratives ecosocials, iniciatives de recuperació de cultura popular, projectes d’art i salut, art-ivisme, projectes d’expressió artística, bio-dansa regenerativa, recuperació d’instruments, folklore local, danses, etc.

El mapa d'iniciatives consta d'una quarantena de propostes, entre d'altres: Les Dones de s'Arenal, Defensa del Medi Ambient i la Pau - Greenpeace, Kellys Unió Balear, Node Local Mallorca - Extinction Rebellion, Activisme Social per a la Transformació Social, Activisme Socioeducatiu Intercultural i Decolonial, Associació de Voluntaris d'Eivissa, Fem Infància, Voluntariat a la Trama - GOB Mallorca, Centres Residencials per a la Gent Gran, Terranostra Supermercat Cooperatiu, Sant Josep en transició, Som Binisolar, Mercat Ecològic de Palma, Plataforma contra els Megacreuers, Banys de Bosc a les Illes Balears, Permacultura Mediterrània, Combatem la Violència Institucional, Justícia i Pràctica Restaurativa, etc.

La finalitat última de La Utòpica, que formalment va néixer el 6 d'octubre de 2022, és ser un instrument que estigui al servei de la pròpia comunitat, que s’adapti a les necessitats detectades, que tengui la capacitat per treballar a escala local per transcendir a l’escala global i, alhora, aprendre de tots els sabers globals per la transformació local tan radicalment necessària. La necessària transformació ha de caminar amb canvis estructurals i La Utòpica, en el seu caminar, fa pedagogia -es qüestiona- davant l’administració per i des dels objectius i voluntats de canvi que treballa.

El dissabte 26 de novembre dde 2022, va tenir lloc la jornada de presentació de La Utòpica, a Lloret de Vistalegre, on un centenar de persones varen ser rebudes amb una càlida benvinguda i un berenar amb producte local i ecològic, a càrrec de la cooperativa 'La Bacanal'. Abans de l'acte formal de presentació, es va fer una dinàmica de cohesió grupal, un espai perquè els assistents es coneguessin un poc millor. I després de la presentació, un espai d'indagació col·lectiva, que va servir per explorar les capacitats i oportunitats com a teixit, amb una dinàmica de desbloqueig creatiu prèvia i un tancament en plenària per treure'n les conclusions. Finalment, i després d'un dinar col·laboratiu autogestionat, es va realitzar una Jam Ecosocial, amb el micro obert per a compartir reflexions, idees, iniciatives, poesia, glossa, etc.