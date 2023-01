Ferran Bel (PDeCAT) assegura que el PSOE «s'equivoca» si pensa que les aspiracions independentistes «s'han acabat»

El portaveu del PDeCAT en el Congrés espanyol dels Diputats, Ferran Bel, ha assegurat que des del PSOE «s'equivoquen» si pensen que les aspiracions independentistes han desaparegut o s'han acabat.

En una entrevista en el diari 'El Món' publicada aquest dissabte, Bel ha afegit que el 'procés', tal com es va entendre a través de lleis de transitorietat, referèndums i aplicacions dels resultats, «va acabar en el moment que es va aplicar el 155, es convoquen eleccions i tothom participa».

En preguntar-se-li sobre pactar amb altres partits de cara a les pròximes eleccions autonòmiques i generals, Bel ha respost que fa falta «la reconfiguració de tot un espai per a sumar gent que està en altres espais i que pot ser que no hi trobi encaix».

«Segons com s'acabi reconfigurant Junts, jo també aspiro a trobar altres companys de projecte en altres moments, perquè segurament en moltes coses no pensen tan diferent», ha afegit el dirigent polític.

Respecte a pactar amb Junts a les eleccions municipals d'aquest maig, Bel ha afirmat que és l'opció que el mateix candidat de Junts a la batlia, Xavier Trias, ha demanat, i ha dit que «no ha de ser una candidatura de Junts o del PDeCAT, sinó de Xavier Trias».