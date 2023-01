Xavier Antich: «Som aquí per dir-li a Pedro Sánchez que no només ho tornarem a fer, sinó que ens estem preparant per tornar-ho a fer»

Un total de 30.000 persones han participat aquest dijous a la concentració unitària a Barcelona contra la cimera entre Sánchez i Macron, al Museu Nacional d’Art de Catalunya. La mobilització, convocada per l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural i el Consell de la República, juntament amb una trentena d’entitats, ha omplert el peu de Montjuïc i l’avinguda de Maria Cristina.

El president d’Òmnium, Xavier Antich, ha llençat un missatge al president del Govern espanyol: «Som aquí per dir-li a Pedro Sánchez que no només ho tornarem a fer, sinó que ens estem preparant per tornar-ho a fer». «Aquí hi ha reunits dos caps d’estat que tenen responsabilitats en un conflicte polític que continua ben viu», ha dit Xavier Antich en referència a Sánchez i Macron, i ha recordat que l’Estat espanyol «continua aïllat del dret internacional perquè ha renunciat a abordar democràticament la resolució del conflicte polític». El president d’Òmnium ha reivindicat la potencialitat del moviment independentista «malgrat les operacions de màrqueting: la realitat és tossuda: exiliats, més de 4.200 represaliats, més de 500 persones amb judicis pendents per causes obertes amb causes vinculades a l’1-O» per això «avui l’independentisme de manera unitària i transversal ha tornat a demostrar als carrers que aquí no ha acabat res; a Catalunya i als Països Catalans no hi ha normalitat democràtica». «Continuem al carrer per dignitat democràtica, per l’autodeterminació i la independència», ha afegit: «lluitem per una República catalana imprescindible per viure en llibertat i per garantir els drets civils i polítics i per defensar la llengua, la cultura i la cohesió».