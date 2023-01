Alejandro Castro, cònsol de Cuba, visita Mallorca per a denunciar el blocatge internacional dels EUA a Cuba

Aquest dimecres, 18 de gener, ha tengut lloc a Can Alcover (Palma) una trobada amb Alejandro Castro, cònsol de Cuba a Barcelona, organitzada per Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB) i el Partit Comunista d’Espanya (PCE). La xerrada ha aplegat ciutadania, militants i polítics de les Balears per tal d’intercanviar postures al voltant del blocatge que els Estats Units d’Amèrica (EUA) continuen exercint sobre Cuba.

Després de realitzar diverses entrevistes per a mitjans de comunicació mallorquins, el cònsol ha realitzat una trobada amb simpatitzants i militants en la qual s’han posat sobre la taula les problemàtiques que, lluny de disminuir, s’han accentuat des del 2014. I és que, quasi una dècada després que el president dels EUA Barack Obama anunciés «la fi del blocatge després de 54 anys» (2014), «la situació ha canviat ben poc».

«A Cuba no hi ha fam, no hi ha desnutrició, i això no ho dic jo, ho diuen els organismes internacionals. I a nivell educatiu, des d’edat primerenca fins als estudis universitaris, els estudiants tenen dret a l’educació gratuïta i universal. Igualment amb la sanitat. I totes aquestes coses semblen no tenir-se en compte a l’hora de parlar de Cuba», ha aclarit Castro. «Cap vaixell estranger pot tocar un port cubà, i si el toca no podrà trepitjar un port americà en sis mesos. Cuba podria viure de moltes coses, inclús pensant a nivell turístic, però també aquí cal tenir present que l’únic ciutadà del món que té prohibit trepitjar Cuba, per llei, és l’estatunidenc», ha remarcat Castro durant la trobada.

El coordinador general d’EUIB, Juanjo Martínez, ha agraït la presència del cònsol a Mallorca i, a banda de mostrar el suport d’Esquerra Unida, s’ha referit al blocatge com un «atac continuat contra la sobirania del poble cubà». «Si la ONU serveix per a alguna cosa, amb les seves innombrables votacions sobre el tema, ha de respectar les resolucions perquè finalitzi el blocatge criminal contra la classe treballadora del poble de Cuba. Malgrat el blocatge, Cuba continuarà sent un referent de resistència i solidaritat per a tot el món, ja que malgrat tot han continuat la seva política d’ajuda internacional sense descans, com ara amb la solidaritat mèdica, present a tots els indrets dels món», ha remarcat Martínez.

Per la seva banda, Óscar Rodríguez, membre del PCE Illes Balears, també ha volgut remarcar i recordar el suport històric del PCE amb la causa cubana, i ha expressat la necessitat que el poble cubà pugui «desenvolupar-se en pau i sense ingerències estrangeres, per fi».