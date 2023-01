[ÀUDIO] Dolors Feliu: «Quan t'enfrontes a la repressió de l'Estat espanyol, la germanor i sororitat dels Països Catalans ens fa més forts»

La Presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Dolors Feliu, va ser a Mallorca per participar a diversos actes de la Diada de Mallorca, convidada per l'Assemblea Sobiranista de Mallorca.

Aprofitant la visita de Dolors Feliu a Mallorca, Ona Mediterrània i dBalears la varen entrevistar per conèixer la valoració que fa l'Assemblea del moment que viu el procés sobiranista a Catalunya.

Dolors Feliu repassa, en la conversa, el moment que viu l'associació que presideix i el moviment independentista català.

Feliu també repassa els diversos casos de repressió dels aparells de l'Estat contra militants independentistes com, per exemple, el cas Pegasus.

«Dins Espanya no hi ha esperança, hem de partir» afirma Feliu, que considera que la via de l'acord de claredat (basada en la Llei de Claredat del Canadà), que proposa el President de la Generalitat, Pere Aragonès, és una via morta.

La presidenta de l'ANC també aposta per la creació d'una Llista Cívica que converteixi les properes eleccions al Parlament de Catalunya en unes eleccions plebiscitàries i també reitera que «sense la mobilització, evidentment, la independència no arribarà».

Dolors Feliu denuncia la repressió de l'Estat contra Josep Miquel Arenas, Valtònyc i contra Pablo Hasél i destaca que «Quan t'enfrontes a la repressió de l'Estat espanyol, la germanor i sororitat dels Països Catalans ens fa més forts».

Podeu escoltar la conversa amb Dolors Feliu al següent enllaç: