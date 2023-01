[VÍDEO] Òmnium guanya la batalla al guàrdia civil que els va denunciar per un vídeo

El president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha celebrat aquest dijous que el Tribunal Suprem ratifiqui la sentència que absol l’entitat en el cas de la bandera, arran d’una demanda presentada per un agent de la Guàrdia Civil contra l'entitat per un vídeo emès durant el Judici a la Democràcia. Amb el nou pronunciament del Suprem es torna a donar la raó a l’entitat i es posa fi al procediment judicial ordinari iniciat l’any 2019. «És una victòria en la defensa de la llibertat d’expressió, un dret fonamental que mai renunciarem a exercir malgrat que alguns el vulguin censurat», ha assegurat Antich.

Aquesta nova sentència se suma a la que va emetre un altre jutge de l’Audiència de Barcelona fa un any, en què es feia prevaldre el dret a la informació per sobre del dret de la pròpia imatge de l'agent. Ara el Tribunal Suprem també descarta que el vídeo s’utilitzés «amb finalitats publicitàries» i al·lega que s’emmarcava en una campanya de contingut polític amb la finalitat de denunciar les falsedats que va cometre l’agent en la seva declaració durant el Judici a la Democràcia. A més, també considera que es tractava d’un tema «d’interès general i amb la finalitat legítima de crítica política» i que per tant, l’afectació del dret a la pròpia imatge queda justificada per l’exercici del dret a la llibertat d’expressió d’Òmnium Cultural en tractar-se d’uns fets de «gran transcendència pública on l’entitat estava implicada», amb el judici al llavors president Jordi Cuixart.

Davant el nou pronunciament, Antich ha afirmat: «Torna a quedar en evidència l’obsessió malaltissa de la Guàrdia Civil per atacar la principal entitat cívico cultural de Catalunya. La crítica als poders i la denúncia dels falsos testimonis no només són legítimes, sinó que formen part de la pròpia essència de la democràcia».