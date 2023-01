El Teatre del Mar s'omple de gom a gom per a retre homenatge a Aurora Picornell i les Roges del Molinar

Emoció, reivindicació i justícia. El Teatre del Mar de Palma ha quedat ple aquest dissabte horabaixa per a retre el tradicional homenatge a Aurora Picornell i les Roges del Molinar. Un acte, carregat de sentiment, que enguany és més especial que mai, després de la troballa i la identificació de Picornell a la fosa comuna del cementiri de Son Coletes.

L'acte, presentat per Blanca Orell, reivindica el llegat de Picornell, Belarmina González, Catalina Flaquer, Antònia i Maria Pascual, que foren vexades i assassinades pels feixistes la nit de reis del 1937. A més, la trobada serveix per fer d'altaveu de les lluites actuals al voltant del llegat d'aquestes pioneres de la lluita social. En aquest sentit, Orell ha aprofitat la presentació per fer l'incís de demanar a les autoritats i recordar que Valtònyc no és aquí.

Enguany l'acte se centra en aquelles persones i col·lectius que, durant anys, han recordat Picornell i les Roges, ja que s'entén que la seva tasca ha estat imprescindible per arribar a trobar el cos d'Aurora a Son Coletes. Una lluita pacient que més de 80 anys després ha donat el seu fruit i que significa una fita històrica per a la Memòria Democràtica de les Balears.

A l'acte hi estan previstos els parlaments de David Ginard, Lila Thomàs, Neus Tur, Toni Tugores i Toñi Fernández, a més d'arqueòlegs d'Aranzadi, responsables de la trobada i identificació del cos de Picornell.

A més, Biel Majoral, Miquel Brunet i Delfí Mulet, a més del duet format per Aina Tramullas i Sílvia Rechac, són els encarregats de posar música a l'homenatge. També està prevista la interpretació d'un fragment de l'obra 'Llum Trencada'.