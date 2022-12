Record per als presos i desapareguts sahrauís el dia de Nadal al cor de Palma

Més de mig centenar de persones s'han concentrat aquest diumenge, dia de Nadal, a la plaça de Cort, a Palma, com és habitual des de fa gairebé 25 anys, per a acompanyar al poble sahrauí i denunciar la situació dels presos i desapareguts, seguint la convocatòria de l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí de les Balears.

Segons ha dit la presidenta de l'Associació, Catalina Rosselló, als mitjans, «aquest diumenge, dia de Nadal, els Amics del Poble Sahrauí de les Balears ens reunim per a acompanyar al poble sahrauí i, sobretot, denunciar el que està passant amb els presos polítics i desapareguts sahrauís, que des de 1975 ja són més de 500».

Davant d'aquesta situació, des de l'Associació es demana que «es dugui a terme una investigació i que els presos polítics sahrauís, que en l'actualitat són 44, siguin alliberats».

A més, ha recordat Rosselló, els Amics del Poble Sahrauí de les Balears s'han reunit aquest diumenge en la plaça de Cort «perquè tal dia com avui, en 2005, varen desaparèixer 15 joves sahrauís dels territoris ocupats del Sàhara Occidental, que no han aparegut mai».

Així mateix, l'Associació ha aprofitat aquesta concentració per a denunciar novament que «ja fa més de dos anys que el Front Polisario continua en guerra amb el Marroc, perquè aquest últim va violar l'alto el foc».

També, per a denunciar «el canvi de postura del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, considerant que l'autonomia és la via millor per a solucionar el conflicte del Sàhara Occidental».

Respecte a això, l'Associació ha exigit «una rectificació» atès que «vulgui, o no vulgui, el president Pedro Sánchez, segons Nacions Unides i la Comunitat Internacional, Espanya continua sent avui dia potència administradora del Sàhara Occidental, de manera que té una responsabilitat». En definitiva, el que es demana «és el referèndum d'autodeterminació».

Finalment, ha posat l'accent la presidenta de l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí de les Balears, «l'objectiu d'aquesta concentració és estar al costat de les famílies dels desapareguts, dels presos polítics i de tots els combatents en la guerra a la qual els ha portat Marroc».

Encesa d'espelmes

A més de les denúncies i reivindicacions de l'Associació, la concentració d'aquest diumenge ha estat marcada pel minut de silenci que s'ha guardat pels presos i desapareguts sahrauís.

També, durant la celebració de l'acte hi ha hagut temps per a la lectura de poemes per part de joves sahrauís i per a l'encesa de 44 espelmes, en record per cadascun dels presos.