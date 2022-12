Francina Armengol i Ximo Puig fan un brindis al federalisme

A la cimera entre els governs de les Illes Balears i el País Valencià s'ha pogut veure la sintonia que hi ha entre la presidenta del Govern, Francina Armengol i el president valencià Ximo Puig.

A banda dels acords més concrets assolits en la cimera, també hi ha hagut espai per a la política ficció: «Defensam la necessitat d’avançar en una via federal per tal de cohesionar millor tots els territoris d’Espanya. Cal potenciar el federalisme dels fets en més espais de governança comuna i en nous àmbits de decisió compartida», diu el text que han signat ambdós.

Armengol i Puig també aposten que «potenciar la descentralització eficient i millorar la convivència des de la diversitat enriquidora de totes les cultures que formen Espanya».

Per somiar que no quedi: «Exigim allò que és just: finançament, inversió i descentralització. Hem de revertir la dinàmica centralitzadora dels poders. Estam parlant de federalisme pràctic. El federalisme dels fets» diuen, mentre constaten que el sistema de finançament fa més de vuit anys que està caducat.