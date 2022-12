4 de desembre: Dia dels Drets Lingüístics

Les entitats Acció Cultural del País Valencià, ACV Tirant, Escola Valenciana, Castelló per la Llengua, Ca Revolta, Confederació Gonzalo Anaya, FAPA-València i Societat Coral El Micalet; els sindicats A Contracorrent, BEA, CCOOPV, COS, Intersindical Valenciana i UGTPV; i els partits polítics PSPV-PSOE, EUPV, Compromís, ERPV, Els Verds del País Valencià i PSAN varen crear al 2013 la Plataforma pels Drets Lingüístics al País Valencià i varen triar el 4 de desembre com a data per a celebrar el Dia dels Drets lingüístics al País Valencià i visualitzar les múltiples vulneracions d’aquests drets que sofreixen els ciutadans catalanoparlants.

En la presentació varen comptat amb el testimoni de Carles Mateu, que va veure vulnerats els seus drets quan va ser retengut per la Guàrdia Civil durant tres hores per expressar-se en català. Aquest conductor d’Almenara (Plana Baixa) va haver de sofrir insults i humiliacions verbals per part dels agents que el varen retenir, tres denúncies falses que ascendien a 1.000 euros, la retirada del carnet de conduir durant un any i sis mesos de presó per desobediència a l’autoritat. «Aquest ha estat un cas greu d’agressió i discriminació lingüística, és per això que diversos agents socials valencians ens hem unit perquè persones com Carles Mateu tinguen un espai on poder recórrer per donar-li suport i per solucionar qualsevol vulneració dels drets lingüístics de la ciutadania valenciana», va remarcar Vicent Moreno, un dels membres d’aquesta iniciativa.

Els integrants d’aquest moviment per la defensa dels drets lingüístics dels catalanoparlants es varen compromés a elaborar un informe anual amb els casos de valencians que denuncien agressions per motius lingüístics i el presenten cada 4 de desembre a les màximes instàncies autonòmiques, estatals i europees.

A aquesta iniciativa s'han unit les Illes Balears que, cada any, també presenten la memòria de l’Oficina de Drets Lingüístics. Enguany, l'acte serà el 12 de desembre a les 19.30 hores a l'Arxiu del Regne de Mallorca.

L'Oficina de Drets Lingüístics de les Illes Balears, posada en marxa un 4 de desembre

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca va presentar l’Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics a les Illes Balears el 4 de desembre de 2020. Aquest nou organisme públic depèn de la Direcció General de Política Lingüística. Després de mesos de preparació, va començar l’activitat pública amb un equip tècnic de tres persones: un director, un assessor jurídic i un auxiliar administratiu.

L’Oficina té diverses funcions: D’una banda, tramita reclamacions sobre la vulneració de drets lingüístics i recull suggeriments sobre la tutela d’aquests drets. També atén consultes sobre drets lingüístics i la normativa que els empara, i divulga informació sobre la matèria. A més, fa un paper de mitjancera en els casos de vulneració dels drets, a partir de la col·laboració, l’assessorament i l’oferiment de recursos. Tot i que no té capacitat sancionadora, pot proposar mesures normatives quan es consideri necessari per a garantir els drets lingüístics dels ciutadans de les Balears.

Ja existeixen organismes similars en altres indrets, com l’Oficina de Garanties Lingüístiques de la Generalitat de Catalunya, l’Elebide, del País Basc, o l’Oficina de Drets Lingüístics del País Valencià. Tots aquests organismes basen la seva actuació en la informació sobre drets lingüístics, la mediació i l’arbitratge. En aquest línia destaca, així mateix, l’experiència positiva de l’Oficina de la Llengua Francesa del Canadà.

L’Oficina vetla pels drets associats a les dues llengües oficials «des de la consciència que els drets que és més probable que siguin vulnerats són els dels que trien emprar el català», segons ha expressat la secretària autonòmica d’Universitat, Recerca i Política Lingüística, Agustina Vilaret. La representant del Govern ha explicat que és aquesta realitat «la que provoca la mateixa necessitat que hi hagi una oficina».

Podeu contactar amb l'Oficina al telèfon 971 17 60 97 i al correu oficina@dgpoling.caib.es.